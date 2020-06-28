На Донбассе вчера погиб один военный, еще трое ранены

За минувшие сутки боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб украинский военнослужащий, еще трое ранены. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.



Как отмечается, противник применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



Под обстрелом были украинские позиции в районе населенных пунктов Верхнеторецкое,Широкино, Водяное, Авдеевка, Гранитное, Марьинка, Светлодарск, Крымское, Орехово, Новотошковское.



«С начала текущих суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских защитников нет», — добавили в штабе.