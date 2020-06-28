МОЗ: Донецкая и Луганская области еще не готовы к ослаблению карантина

К следующему этапу смягчения карантина в Украине не готова столица и еще тринадцать регионов, в том числе Донецкая и Луганская области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



В ведомстве напомнили, что переход областей к следующему этапу карантина возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.



«Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки в Донецкой области было выявлено 39 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, все они зафиксированы в Славянске. Всего на подконтрольной Украине части Донетчины подтверждено 480 случаев инфицирования COVID-19. Из них 194 человека выздоровели, а 9 — умерли. На лечении остается 277 человек.