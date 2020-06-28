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«ЛНР» приостановит пропуск людей в Станице Луганской 29 июня

28 июня 2020, 13:34

«ЛНР» приостановит пропуск людей в Станице Луганской 29 июня

Представительница группировка «ЛНР» Ольга Кобцева заявила, что пропуск людей в пункте пропуска «Станица Луганская» будет приостановлен 29 июня с 17:00 до 19:00. Об этом пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.

Причина — доставка гуманитарного груза от Международного Комитета Красного Креста на подконтрольную боевикам территорию.

С 10 июня украинская сторона возобновила работу КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области. 

Группировка «ЛНР» лишь частично разблокировала пропуск людей через пункт пропуска «Станица Луганская». При предоставлении разрешения на пересечение линии соприкосновения боевики руководствуются «списком желаемых лиц»

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