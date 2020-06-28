За сутки в ВСУ выявлен 21 новый случай коронавируса

В Вооруженных силах Украины за сутки зарегистрирован 21 новый случай COVID-19. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



«По состоянию на 10.00 28 июня в Вооруженных силах Украины болеет 179 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели — 310 человек, летальных случаев — 5», — говорится в сообщении.



На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 669 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, — 130 человек.



Как сообщалось, по состоянию на 28 июня в Украине подтверждено 42 982 случая COVID-19, из них 1129 летальных. Выздоровели 18934 пациента. За сутки зафиксировано 917 новых случаев коронавируса.



При этом в Минздраве отметили, что за прошедшие сутки госпитализировали рекордное количество больных COVID-19 — 237 человек.