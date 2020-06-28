Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

За сутки в ВСУ выявлен 21 новый случай коронавируса

28 июня 2020, 16:40

За сутки в ВСУ выявлен 21 новый случай коронавируса

В Вооруженных силах Украины за сутки зарегистрирован 21 новый случай COVID-19. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

«По состоянию на 10.00 28 июня в Вооруженных силах Украины болеет 179 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели — 310 человек, летальных случаев — 5», — говорится в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 669 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, — 130 человек.

Как сообщалось, по состоянию на 28 июня в Украине подтверждено 42 982 случая COVID-19, из них 1129 летальных. Выздоровели 18934 пациента. За сутки зафиксировано 917 новых случаев коронавируса.

При этом в Минздраве отметили, что за прошедшие сутки госпитализировали рекордное количество больных COVID-19 — 237 человек.

ТЕГИ

Прочее
коронавирус
Организации
Всу

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:34
«ЛНР» приостановит пропуск людей в Станице Луганской 29 июня
10:31
«ДНР» заявил о двух новых случаях коронавируса
22:30
Стычки на КПВВ и голосование по поправкам Путина. Донбасс сегодня ►
22:03
«ДНР» отправила 60 человек на обсервацию в палаточный городок перед закрытием КПВВ
21:21
«ДНР» снова закрыла «границу» с подконтрольной Украине территорией
17:00
ОБСЕ: Под Донецком из-за обстрела погиб мужчина
12:12
Число заболевших коронавирусом в ОРЛО приближается к 500
11:42
«ДНР» заявила о 23 новых случаях коронавируса
10:52
Дончане — о параде 24 июня. Опрос в городе ►
22:57
Главные события неподконтрольного Донбасса за 26 июня
21:49
В Донецке произошел пожар на рынке
20:43
«ЛНР» задержала своего «министра» по обвинению в получении взятки
19:55
Красный Крест приостановил отправку гуманитарной помощи в Донецк
18:46
«ЛНР» отменила ограничения на перемещение людей и транспорта за пределы Должанска
16:42
Признали проблему: «ДНР» запретила продавать детям смеси с никотином
все новости
17:00
Медведчук, «стерилизация», ЛГБТ. Недельный топ фейковых новостей ►
16:40
За сутки в ВСУ выявлен 21 новый случай коронавируса
15:09
На Донетчине показали, как проходит обсервация людей с КПВВ
13:34
«ЛНР» приостановит пропуск людей в Станице Луганской 29 июня
12:22
МОЗ: Донецкая и Луганская области еще не готовы к ослаблению карантина
11:33
Число заболевших коронавирусом на Луганщине увеличилось до 80
11:22
Пограничники рассказали о ситуации на КПВВ «Новотроицкое»
10:31
«ДНР» заявил о двух новых случаях коронавируса
09:34
В Украине за сутки 917 человек заболели коронавирусом
09:05
На Донбассе вчера погиб один военный, еще трое ранены
08:05
За сутки на Донетчине выявили 39 случаев COVID-19. Все — в Славянске
22:30
Стычки на КПВВ и голосование по поправкам Путина. Донбасс сегодня ►
22:03
«ДНР» отправила 60 человек на обсервацию в палаточный городок перед закрытием КПВВ
21:21
«ДНР» снова закрыла «границу» с подконтрольной Украине территорией
17:00
ОБСЕ: Под Донецком из-за обстрела погиб мужчина
все новости
ВИДЕО
Медведчук, «стерилизация», ЛГБТ. Недельный топ фейковых новостей ►
28 июня, 17:00
Стычки на КПВВ и голосование по поправкам Путина. Донбасс сегодня ►
27 июня, 22:30
Дончане — о параде 24 июня. Опрос в городе ►
27 июня, 10:52

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция