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В каких условиях проходит обсервация прибывших из ОРДЛО. Опубликовано видео ►

29 июня 2020, 07:22

В каких условиях проходит обсервация прибывших из ОРДЛО. Опубликовано видео ►

Донецкая областная государственная администрация разместила 29 человек, прибывших из отдельных районов Донецкой и Луганской областей, на самоизоляцию в одном из лечебных учреждений региона. 

Люди, попавшие на обсервацию, в основном, пенсионного возраста. У них нет мобильных телефонов для установки мобильного приложения «Дій вдома» которое требуется для всех, проходящих изоляцию самостоятельно.

Прибывшие из ОРДЛО являются жителями подконтрольной Украине территории из разных областей, посещали неподконтрольную территорию по личным обстоятельствам.

Как рассказала медработница учреждения, у одного мужчины по прибытии диагностировали гипертонический криз, у трех женщин — солнечные ожоги. Всем нуждающимся оказали медпомощь, сделали ПЦР-тесты на коронавирус и ждут результаты. Люди получают трехразовое питание, которое обеспечивает Норвежский совет по делам беженцев и гуманитарная миссия «Пролиска». Вся посуда одноразовая и утилизируется.

Группировка «ДНР» также пропустила через свой пункт пропуска «Еленовка» группу людей, которые застряли в «серой зоне» 26 июня. Их отправили на 14-дневную обсервацию в палаточный городок «МЧС». Он расположен на территории центра профпатологии и реабилитации в Донецке. C 28 июня «ДНР»  снова запретила выезд на подконтрольную Украине территорию и въезд с нее. Попасть в ОРДО можно будет только определенные дни при условии подачи заявления и включения в список.

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