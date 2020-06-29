Штаб зафиксировал 8 обстрелов на Донбассе

За минувшие сутки боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом заявили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Там рассказали, что боевики применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



Обстрелам подверглись позиции украинских военных у населенных пунктов: Луганское, Мироновское, Новозвановка, Старогнатовка, Авдеевка, Водяное, Северное.



Кроме того, в штабе отметили, что боевики обстреляли населенный пункт Пивничне, который находится вблизи Торецка. Отмечается, что была выпущена ракета из ПТУРа, которая попала на двор жилого дома. Также осколки повредили соседние здания. Жертв среди мирных жителей нет.



В свою очередь Объединенные силы открывали огонь в ответ. По данным украинской разведки, военнослужащие уничтожили двоих и ранили одного боевика.



В штабе добавили, что сегодня боевики дважды обстреляли позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Хутор Вольный. Потерь со стороны Объединенных сил нет.