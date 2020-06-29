Минреинтеграции просит не пересекать КПВВ в Донецкой области

Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий призвало воздержаться от попыток пересечения линии соприкосновения в Донецкой области в связи с тем, что группировка «ДНР» полностью заблокировала проезд через КПВВ.



Об этом говорится в сообщении ведомства.



Вместе с тем в Минреинтеграции указали, что все пропускные пункты вдоль линии соприкосновения в Донецкой области продолжают работать в привычном режиме.



Так, КПВВ «Марьинка» функционирует ежедневно с 11:00 до 14:00. КПВВ «Новотроицкое» — с 7:00 до 18:00 и еще в течение двух часов — до 20:00 — украинские пограничники на этом КПВВ готовы принимать тех, кто может приехать со стороны оккупированной территории.

C 28 июня «ДНР» снова запретила выезд на подконтрольную Украине территорию и въезд с нее. В группировке обещают, что попасть в ОРДО можно будет в определенный день и только при условии подачи заявления и включения в список.