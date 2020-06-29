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Двое украинских военных ранены в результате обстрела на Луганщине

29 июня 2020, 10:49

Двое украинских военных ранены в результате обстрела на Луганщине

Двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения у Крымского Луганской области в результате обстрела со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Уточняется, что по позициям украинских военных боевики применили минометы 120-го калибра, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Пострадавших военных доставили в военно-медицинское учреждение, где им предоставили помощь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное.

В штабе добавили, что подразделения операции Объединенных сил «использовали имеющиеся огневые средства» и дали «адекватный ответ» пророссийским боевикам. «Потери противника уточняются», — отмечается в сообщении.

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