В ВСУ за сутки выявили один новый случай COVID-19

В Вооруженных силах Украины за сутки 28 июня обнаружили один новый случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил.



Коронавирус обнаружили у военнослужащего из Киевской обалсти. Он находится на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Как говорится в сообщении, состояние здоровья пациента удовлетворительное, у него наблюдается легкое течение заболевания.



По состоянию на утро 29 июня в Вооруженных силах Украины болеет 180 человек. Всего за время пандемии выздоровели — 310 человек, летальных случаев — 5.

Как сообщалось, в Украине снизился суточный прирост инфицирования коронавирусом: за сутки 28 июня выявили 646 новых случаев COVID-19, 93 — выздоровели, 18 — умерли.