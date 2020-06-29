Донетчина и Луганщина не готовы к ослаблению карантина

Донецкая и Луганская области по-прежнему не готовы к ослаблению карантина. Согласно обновленным эпидемиологическим показателям на Донетчине и Луганщине население недостаточно охвачено тестированием на коронавирус. Об этом говорится на сайте Минздрава.



К ослаблению карантина не готовы также Киев и еще 11 областей.



В частности, сейчас Закарпатская область превышает норму по показателю загруженности коек на 20,7% (70,7% при допустимом значении не более 50%). В Черниговской — население недостаточно охвачено тестированием.



В Волынской, Ивано-Франковской, Харьковской, Ровенской и Львовской областях выше нормы процент выявленных новых случаев. Киев, а также Хмельницкая, Одесская и Киевская области лидируют по динамике роста заболеваемости COVID-19.



Таким образом, к следующему этапу ослабления карантина готовы Житомирская, Винницкая, Днепропетровская, Запорожская, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Николаевская, Сумская, Херсонская, Тернопольская и Черновицкая области.

Напоминим, в случае несоответствия нужным критериям в течение трех дней подряд региональная комиссия ТЭБ и ЧС собирается и принимает решение об усилении ограничений. Решение об усилении противоэпидемических мероприятий может быть отменено не ранее чем через семь дней со дня его принятия с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.



В регионах, в которых осуществляется усиление противоэпидемических мероприятий, могут устанавливаться по представлению главного государственного санврача региона особенности деятельности и ограничения относительно:

проведения массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий;

деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению; осуществления регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в городском, пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении;

перевозки пассажиров метрополитеном; посещения учреждений дошкольного образования;

работы учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров, учреждений культуры; деятельности учреждений питания.



Карантин теперь будут усиливать в регионах, где:

среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов менее 24 на 100 тыс. населения в течение недели;

показатель динамики роста случаев COVID-19 более 10%;

коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%;

загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет более 50%;

Напомним, 17 июня правительство продолжило карантин до 31 июля. В то же время карантин будет адаптивным. Это означает, что отменять определенные ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация. В отдельных регионах карантин могут усилить.



Как сообщалось, в Украине снизился суточный прирост инфицированиякоронавирусом: за сутки 28 июня выявили 646 новых случаев COVID-19, 93 — выздоровели, 18 — умерли.