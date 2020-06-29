Действия Зеленского одобряют 38% украинцев. В прошлом месяце было 47% — опрос КМИС

Доля украинцев, одобряющих действия президента Украины Владимира Зеленского составляет 38% — это на 9% ниже, чем в прошлом месяце. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).



«Оценивая действия органов власти в мае-июне этого года, 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента Зеленского (в мае — 47%); 45% — не одобряют (в мае — 37%)», — указывается в отчете о результатах опроса, обнародованном на сайте КМИС.



Отмечается, что количество не одобряющих действия и заявления президента превысило количество одобряющих впервые за последний год.



В то же время отношение к деятельности Кабинета министров и Верховной Рады, как и раньше, остается отрицательным. В июне 2020 года положительно действия правительства оценивали 23% опрошенных, а отрицательно — 59%. Для парламента соответствующие показатели составляют 21% и 62%.



Опрос проводился с 20 по 23 июня 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, сomputer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка включает в себя 2 тысячи респондентов и репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше), за исключением временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области, и Автономной республики Крым.



Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% — для показателей близких к 25%, 1,4% — для показателей близких к 10%.

Напомним, недавно опрос КМИС показал, что треть украинцев жалеют о распаде СССР.