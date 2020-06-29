Введет ли Украина жесткий карантин в случае второй вспышки COVID-19? ►

В рамках адаптивного карантина с 22 мая в Украине постепенно снимают ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса. Одновременно с этим, статистика показывает рост случаев заболеваемости.



По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас мировая пандемия прошла пик своего развития. Но эпидемиологи из разных стран считают, что избежать второй волны коронавируса вряд ли удастся. Означает ли это, что в Украине вновь введут жесткий карантин?

За минувшие сутки в Украине выявлено 646 случаев коронавируса за сутки, 93 из числа ранее заболевших выздоровели, 18 умерли.



За все время пандемии в Украине подтверждено 43 628 случаев COVID-19. Из них выздоровели 19 027 человек, умерли — 1 147.