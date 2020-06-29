Боевики ранили двоих военных с начала суток

Двое украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов со стороны боевиков с начала суток. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



С полуночи и по состоянию на 18:00 боевики 7 раз обстреляли позиции ООС, используя минометы 120-го калибра, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



«На действия противника, которые несли угрозу жизни и здоровью военнослужащих, наши защитники открывали огонь», — отмечают в штабе.



Под огнем оказались украинские позиции вблизи Хутора Вольный, Крымского и Березового.



Раненых военных оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили надлежащую помощь врачей.



На трех участках разведения режим «тишины» соблюдался.