Известна дата начала расшифровки «чёрных ящиков» самолета МАУ, сбитого в Иране

10 июля во Франции начнется расшифровка «черных ящиков» самолета МАУ, сбитого в январе под Тегераном. О согласовании даты с французской стороной проинформировал замминистра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд, передает «Укринформ».



По словам чиновника, команда экспертов и технических специалистов из Ирана будет руководить расшифровкой.



«Конечно, другие страны, так или иначе связанные с этим трагическим событием, могут направить своего представителя во Францию ​​в качестве наблюдателя», — добавил Бахарванд.

В результате крушения самолета МАУ 8 января погибло 176 человек, среди которых 11 — украинцев.



Через три дня после авиакатастрофы Иран официально признал, что самолет был сбит силами ПВО. Власти страны утверждают, что это произошло непреднамеренно.