Сутки на Донбассе: двое раненых военных, боевики обстреляли жилые дома

За минувшие сутки боевики на Донбассе 12 раз открывали огонь по украинским позициям, ранение получили двое украинских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что боевики использовали запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120-мм, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперская и стрелковое оружие.



Огонь велся по позициям военных у Хутора Вольного, Крымского, Луганского, Пивденного, Березового, Старогнатовки, Марьинки.



Также в штабе рассказали, что вчера в 21:18 и в 22:55 боевики по направлению неподконтрольного Украине поселка Доломитное Донецкой области целенаправленно дважды обстреляли жилые дома в поселке Новолуганское, применив стрелковое оружие калибра 7,62-мм. Отмечается, что в результате первого обстрела было повреждено окно и мебель одного из домов, а при втором - враг попал в металлопластиковое окно, разбив стеклопакет на балконе второго этажа жилого дома. Пострадавших граждан в результате обстрела нет.



Вместе с тем отмечается, что в понедельник украинские военные открывали огонь в ответ. По данным разведки, 29 июня было ранено двух боевиков.



В штабе добавили, что с начала текущих суток боевики единожды нарушил режим прекращения огня. Был зафиксирован обстрел из миномета калибра 120-мм вблизи Невельского.