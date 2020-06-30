В Минздраве заявили о росте числа заболевших пневмонией

В Украине наблюдается стремительный рост заболевших пневмонией. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время сегодняшнего брифинга.



«Если с 18 по 24 мая у нас было 2 572 пневмонии, то на минувшей неделе этот показатель составил 4 705. То есть это все эти люди в такую жару заболели пневмонией», — отметил он.



Степанов подчеркнул, что это свидетельствует о довольно быстром распространении коронавируса COVID-19, так как пневмония может являться одним из осложнений инфекции нового типа. Министр напомнил, что в Украине всех пациентов с пневмонией тестируют на коронавирус.

За все время пандемии в Украине выявлено 44 434 случаев COVID-19. Из них выздоровели 19 115 человек, умерли — 1 159. Продолжают болеть 24 060 пациентов.