Боевики не пропускают в направлении Донецка ►

Пункты пропуска на линии разграничения на Донбассе частично открылись и работали в течении прошлой недели. В попытке проехать люди с обеих сторон испытывали трудности, простаивали огромные очереди. 30 человек застряли в «серой зоне» из-за невозможности установить приложение «Дій вдома», сотни граждан подавались в некие «списки ДНР», но их все равно не пропускали.



В субботу, 27 июня, группировка «ДНР» заявила о закрытии пропуска через свои КПВВ.

22 июня «ДНР» открыла на выезд пункт пропуска «Еленовка». В свою очередь украинская сторона открыла «Новотроицкое». Эти пункты пропуска начали работу впервые с конца марта, когда их закрыли из-за коронавируса. При этом «ДНР» до 25 июня не впускала людей, которые следовали на подконтрольную ей территорию. В тот день «ДНР» разрешила группе людей проехать в сторону Донецка, все они были отправлены на двухнедельную обсервацию в донецкую больницу.