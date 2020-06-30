Боевики стреляли на Луганщине: ранены двое военных

Двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения в результате обстрела со стороны боевиков сегодня в Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Новозвановки Попаснянского района. Огонь по ВСУ велся из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



«Эвакуационной техникой пострадавшие воины оперативно доставлены в военно-медицинское учреждение, им предоставлена надлежащая медицинская помощь», — говорится в сообщении.



В штабе отмечают, что военные открывали ответный огонь.

За минувшие сутки боевики на Донбассе 12 раз открывали огонь по украинским позициям, ранение получили двое украинских военнослужащих.