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Боевики стреляли на Луганщине: ранены двое военных

30 июня 2020, 13:33

Боевики стреляли на Луганщине: ранены двое военных

Двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения в результате обстрела со стороны боевиков сегодня в Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Новозвановки Попаснянского района. Огонь по ВСУ велся из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

«Эвакуационной техникой пострадавшие воины оперативно доставлены в военно-медицинское учреждение, им предоставлена надлежащая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что военные открывали ответный огонь.

За минувшие сутки боевики на Донбассе 12 раз открывали огонь по украинским позициям, ранение получили двое украинских военнослужащих. 

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