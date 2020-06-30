В ВСУ за сутки подтвердился один случай COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины подтвержден один новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Диагноз подтвердился у военного в Киевской области. Сейчас он находится в изоляторе воинской части и планируется к госпитализации в Национальный военно-медицинский клинический центр «ГВКГ».



«Состояние пациента удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания», — говорится в сообщении.



По состоянию на 30 июня коронавирусом в ВСУ болеет 181 человек, еще 310 выздоровели и пятеро скончались.