В Офисе президента сообщили о состоянии Елены Зеленской

Жена президента Украины Елена Зеленская продолжает лечение от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-службу Офисе президента.



«Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.



Больная COVID-19 Елена Зеленская была госпитализирована с двусторонней пневмонией.



12 июня Владимир Зеленский перешел на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его жены Елены, а 26 июня истек 14-й день его самоизоляции.