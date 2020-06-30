Водоснабжение Торецка затруднено из-за потерь на водопроводе в «серой зоне»

Водоснабжение Торецка и близлежащих населенных пунктов затруднено из-за потерь на участке водопровода в непосредственной линии соприкосновения «серой зоне». Об этом сообщает военно-гражданская администрация города.



В администрации подчеркивают, что есть необходимость замены 400 метров трубы водопровода Д900. Однако для проведения ремонтных работ на водопроводе Горловка-Торецк необходимые двусторонние долговременные гарантии безопасности на соблюдение режима прекращения огня.



«На 30 июня Горловская фильтровальная станция подает через водопровод Горловка-Торецк 1400 кубов воды. К водонапорному узлу г. Торецк поступает 700 кубов / час., что является недостаточным объемом для налаживания устойчивого водоснабжения громады», — говорится в сообщении.

25 июня в результате повреждения водопровода Горловка-Торецк водоснабжение города Торецка и близлежащих населенных пунктов было остановлено. 26 июня в Торецкой ВГА сообщили о завершении ремонтных работ.