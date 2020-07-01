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Штаб заявил о 12 обстрелах на Донбассе

01 июля 2020, 08:17

Штаб заявил о 12 обстрелах на Донбассе

За минувшие сутки боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских военнослужащих. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

«За минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое украинских защитников получили ранения. Состояние здоровья пострадавших воинов удовлетворительное», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что боевики применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В штабе рассказали, что огонь велся по позициям у Невельского, Водяного, Авдеевки, Песок, Новотошковского, Новозвановки, Луганского, Зайцево, Хутора Вольного.

В свою очередь указано, что украинские военные открывали огонь в ответ из «штатного вооружения». По данным разведки, 30 июня украинские военные ранили трех боевиков. По уточненным данным разведчиков, в период с 24 по 26 июня было еще двое погибших боевиков.

С начала текущих суток огонь на Донбассе не велся, отметили в штабе. За текущие сутки потерь среди украинских военных нет.

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