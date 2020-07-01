«ДНР» заявила о 30 новых случаях COVID-19 в ОРДО

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области положительные результаты исследования на коронавирус подтвердились у 30 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Все случаи заболевания выявлены у лиц, которые контактировали с заболевшими ранее, среди них 4 медицинских работника.



Как утверждают в «ДНР», состояние пациентов удовлетворительное.



По состоянию на 1 июля «ДНР» признает 1166 случаев COVID-19, из которых 376 человек выздоровели и 71 скончался.

В течение 30 июня в Украине без учета оккупированных территорий выявлено 664 случая инфицирования коронавирусом.



За время пандемии в Украине зафиксировано 44 998 случаев COVID-19. Из них выздоровели 19 548 человек, умерли — 1 173.