В ВСУ за сутки выявили 9 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 9 новых случаев заболевания коронавирусом. Об єтом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.



Двое военнослужащих с COVID-19 госпитализированы в Национальный военно-медицинский клинический центр «ГВКГ», еще один — в Ровенский военный госпиталь.



Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.



Еще шестеро лечатся дома под наблюдением медицинской службы (Львовская область — 3 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Винницкая область — 1 военнослужащий и Николаевская область — 1 сотрудник ВСУ).



На изоляции находится 539 человек.



По состоянию на 1 июля коронавирусом в ВСУ болеет 187 человек. С начала пандемии выздоровели 312 человек, летальных случаев — 5.