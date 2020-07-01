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В Кабмине назвали условие отмены «блокады Донбасса»

01 июля 2020, 11:36

В Кабмине назвали условие отмены «блокады Донбасса»

Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий планирует и дальше внедрять государственную целевую программу «Восстановление и развития мира в восточных регионах Украины».

«Мы будем ее продолжать и настаивать на том, что это одна из ключевых программ не только Министерства, а и Правительства в целом», — рассказал в программе «На самом деле: Донбасс» с Алексеем Мацукой на телеканале ДОМ первый замглавы Минреинтеграции Ростислав Замлинский.

Сейчас под действие программы попадают пять областей Украины: Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Запорожская и Харьковская. Однако, в Минреинтеграции считают, что еще необходимо добавить и Херсонскую область. Также в ведомстве считают, что успешная реализация проектов программы в приграничных областях является главным оружием в борьбе с вооруженной агрессией Российской федерации. «Чем успешнее мы будем, тем быстрее победим нашего врага», — полагают в профильном министерстве.

Относительно отмены экономической блокады, которая была введена в 2017 году на неподконтрольных украинской власти территориях, Замлинский отметил, что речь идет не просто об экономике или торговле с оккупированными территориями. Он считает, к этому вопросу нужно подходить комплексно: «Мы говорим о безопасной предпринимательской деятельности, о безопасных условиях труда. О том, что предприятия должны работать и платить налоги в соответствии с украинским законодательством, обеспечивать профессиональный рост своих сотрудников, наладить работу профсоюзных организаций. Обеспечить безопасное качество продукции. И, в конце концов, гарантировать право субъектам предпринимательской деятельности в судебном порядке защищать свои права».

Замглавы Минреинтеграции допустил, что только в случае выполнения всех этих условий и при полном восстановлении украинской власти на оккупированных территориях, можно будет говорить о снятии блокады.

В 2017 году Кабинет Министров Украины утвердил государственную целевую программу восстановления восточных регионов Украины. Работа над документом проводилась с привлечением общественности и использованием международного опыта, в частности, Европейского Союза, ООН и Всемирного банка.

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