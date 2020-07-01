Под Офисом президента произошла стычка шахтеров с полицией: не дали установить палатки

Под Офисом президента в Киеве произошел конфликт между протестующими шахтерами и полицией. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



Горняки хотели установить палатки, чтобы, по их словам, в них проводить температурный скрининг и проверять состояние здоровья митингующих. Участники акции подчеркивают, что у них было разрешение на это.



Палатки они оставили у входа на территорию Офиса президента. Когда протестующие вернулись, чтобы взять палатки, то увидели, что их забрали полицейские и погрузили в машину.



Шахтеры побежали к машине и начали ее останавливать, произошла стычка с полицейскими. Задержанных в ходе инцидента нет.

Под Офисом президента полицейские не разрешили шахтерам установить палатки. Произошла стычка. pic.twitter.com/AtzFzp2dNR — Новости Донбасса (@novostidnua) July 1, 2020

30 июня возле Офиса президента началась бессрочная акция протеста шахтеров. В акции принимают участие работники госпредприятий «Мирноградуголь», «Селидовуголь», а также шахт Львовско-Волынского бассейна. Кроме того, в протесте участвуют работники «Добропольеугля», которым управляет компания ДТЭК Рината Ахметова.



Глава профильного комитета парламента Андрей Герус обвинил ДТЭК в организации протеста. В компании свою причастность отрицают.



Одним из требований протестующих является погашение долгов по зарплатам на госшахтах. В Офисе президента заявили, что средства на это уже были выделены.