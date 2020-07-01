Житель Ровеньков взорвал гранату при задержании: погибли двое «полицейских ЛНР»

Житель подконтрольного боевикам города Ровеньки Луганской области взорвал гранату во время задержания, в результате чего погибли двое работников «МВД ЛНР». Об этом сообщается на сайте формирования.



По подозрению в убийстве сотрудников «полиции ЛНР» задержан ранее судимый местный житель 1957 года рождения.



Во время задержания мужчина взорвал гранату РГД-42.



У него также изъяли автомат Калашникова, патроны к нему, два ножа, гранаты Ф1 и РГ-42.



Погибшие сотрудники «МВД ЛНР» Руслан Биккинин и Сергей Чумаков в 2014 — 2015 годах участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков, за что награждены «медалями ЛНР».