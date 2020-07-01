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Адвокат: ЕСПЧ открыл дело по обращению Грымчака против Украины

01 июля 2020, 16:41

Адвокат: ЕСПЧ открыл дело по обращению Грымчака против Украины

Европейский суд по правам человека открыл дело по обращению бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Юрия Грымчака. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Мельник.

Это дело касается нарушений пунктов 1 и 2 статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Первые два пункта Конвенции декларируют: «Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность» и «Каждому арестованному незамедлительно сообщают на понятном ему языке причины его ареста и любое предъявляемое ему обвинение».

Грымчака и его экс-помощника подозревают в мошенничестве и вымогательстве неправомерной выгоды в размере 1,1 млн долларов. Подозреваемых задержали при получении части средств в размере 480 тыс. долларов.

Уголовное производство было открыто в ноябре 2019 года по результатам проверки декларации Грымчака за 2016 год. С 30 января Грымчак находится под домашним арестом.

30 января Грымчака освободили из-под стражи и поместили под круглосуточный домашний арест.

Грымчаку запрещено покидать жилье в ночное время суток до 25 июля включительно.

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