На Луганщине обнаружили еще 3 инфицированных коронавирусом

В Луганской области зафиксировано три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация



«Один заболевший — житель Северодонецка. Был госпитализирован в инфекционное отделение с пневмонией. После ПЦР-анализа установлен диагноз COVID-19. Двое других — члены семьи из Лисичанска из круга ранее определенных контактных лиц, находившихся на самоизоляции», — говорится в сообщении.



За все время исследований на Луганщине коронавирус лабораторно подтверждено у 83 человек. Из них выздоровели — 59; лечатся — 24 (6 — в стационаре, 18 — амбулаторно).