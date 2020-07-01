Президент подписал закон о запрете начислять штрафы по кредитам в период карантина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о недопущении начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Сообщается, что закон защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения.



«С этой целью документ вносит изменения в "Заключительные положения" Хозяйственного кодекса Украины и "Заключительные и переходные положения" Гражданского кодекса Украины, согласно которым в случае просрочки заемщиком в период действия карантина, установленного Кабинетом Министров на всей территории Украины, и/или в тридцатидневный срок после дня завершения действия такого карантина выполнения денежного обязательства по договору, согласно которому заемщику был предоставлен кредит (заем) банком или другим кредитодателем (заемщиком), заемщик освобождается от обязанностей уплатить в пользу кредитодателя неустойку, штраф, пеню за такую просрочку», — отмечается в сообщении.