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Кабмин возобновил предоставление помощи освобожденным из плена

01 июля 2020, 21:17

Кабмин возобновил предоставление помощи освобожденным из плена

Кабмин возобновил предоставление соцподдержки лицам, незаконно лишенным свободы из-за агрессии РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтерграции.

Отмечается, что бюджетные средства будут направлены на обеспечение профессиональной правовой помощи, материальную помощь лицам, освобожденным из плена, выплату госстипендий имени Левка Лукьяненко, психологическую реабилитацию, социальную и профессиональную адаптацию, реинтеграцию населения временно оккупированных территорий.

Подчеркивается, что в ближайшее время ​​помощь для освобожденных из плена смогут получить около 25 семей.

В министерства также сообщили, что такую материтериальную помощь в размере 100 тысяч гривен в 2019 году получили 35 человек, в 2020 году — 65 человек.

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