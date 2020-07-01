Кабмин возобновил предоставление помощи освобожденным из плена

Кабмин возобновил предоставление соцподдержки лицам, незаконно лишенным свободы из-за агрессии РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтерграции.



Отмечается, что бюджетные средства будут направлены на обеспечение профессиональной правовой помощи, материальную помощь лицам, освобожденным из плена, выплату госстипендий имени Левка Лукьяненко, психологическую реабилитацию, социальную и профессиональную адаптацию, реинтеграцию населения временно оккупированных территорий.



Подчеркивается, что в ближайшее время ​​помощь для освобожденных из плена смогут получить около 25 семей.



В министерства также сообщили, что такую материтериальную помощь в размере 100 тысяч гривен в 2019 году получили 35 человек, в 2020 году — 65 человек.