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Суд по делу Штепы отложили на 20 июля из-за неявки двух свидетелей

01 июля 2020, 22:27

Суд по делу Штепы отложили на 20 июля из-за неявки двух свидетелей

Орджоникидзевский райсуд Харькова в рамках рассмотрения ходатайства обвинения об избрании меры пресечения обвиняемой в сепаратизме экс-мэру Славянска Неле Штепе в среду не смог заслушать двух свидетелей из четырех, заявленных прокуратурой. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на адвоката Александра Шадрина.

«Двух [свидетелей] допросили. Двух еще нет. Со слов прокурора, они не явились в связи с тем, что не ходит транспорт [из Славянска в Харьков] из-за пандемии коронавируса. Но, как мы знаем, транспорт уже ходит, свидетели сегодня не явились без уважительной причины. Так как прокурор не обеспечил явку свидетелей, отложили на 20 июля», — сказал Шадрин.

По его словам, суд удовлетворил ходатайство о допросе этих свидетелей в режиме видеоконференции со Славянским судом.

Адвокат сообщил также, что в составе группы прокуроров произошли изменения.

«Новый прокурор в деле. Постановление... не содержит причин, почему изменили группу прокуроров. Поэтому мы заявили отвод. Кравченко и Кадыгроб из группы исключили по неизвестной причине. По Кравченко было заявление в прессе, что ее уволили, что касается Кадыгроб — непонятно почему ее исключили», — сказал Шадрин.

Суд планировал рассмотреть ходатайство о домашнем аресте Штепы, которое было заявлено прокуратурой 21 ноября 2019 года. Рассмотрение дела в ее отношении с самого должно начаться в пятый раз.

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