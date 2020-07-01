Камеры миссии ОБСЕ повреждены на оккупированной Донетчине

Две камеры миссии ОБСЕ были повреждены на подконтрольной группировке «ДНР» шахте «Октябрьская». Об этом сообщается в отчете миссии.



Видеосигналы камер, которые установлены на вершине одной из двух 50-метровых бетонных башен шахты, миссия потеряла в 19:10 30 июня.



«На основе материалов наблюдения из обеих камер зафиксировано, как в 19:08 30 июня в непосредственной близости от камер попал боеприпас из вооружения неустановленного типа. В момент попадания одна камера была направлена на север, а другая камера была направлена на северо-восток», — говорится в отчете.



1 июля члены патруля миссии видели, что основание 4-метровой мачты системы видеонаблюдения по-прежнему стояло на вершине бетонной крыши башни, а его верхняя часть (с двумя прикрепленными камерами) была отделена и стояла в вертикальном положении рядом. Наблюдатели отметили, что третья часть мачты лежала на земле.



Кроме того, наблюдатели заметили, что фрагменты двух кабелей питания системы видеонаблюдения и один из купольных кожухов камер (со следами от осколков) лежали на земле. В тоже время на другой камере не было заметных признаков повреждения.



«По оценке СММ, повреждения мачты, кабелей и купольного кожуха возникли в результате детонации неопределенного боеприпаса, выпущенного из юго-западного направления, в непосредственной близости от места размещения системы видеонаблюдения», — говорится в отчете.



Пребывая в этом районе, наблюдатели слышали 2 взрыва неопределенного происхождения на расстоянии примерно 3 км к западу.

2 июня была разбита камера миссии в неподконтрольном правительству Петровском, а 22 июня в Широкино.