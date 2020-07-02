Сутки на Донбассе: 5 обстрелов, ранен украинский военный

За минувшие сутки боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий был ранен. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Там добавили, что применялись запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелам подверглись позиции у населенных пунктах: Орехово, Травневое, Пески, Авдеевка.



В свою очередь украинские военнослужащие открывали огонь в ответ из «штатного вооружения».



По данным украинской разведки, военнослужащие уничтожили двоих и ранили троих боевиков. Кроме того, уиверждается, что боевики потеряли еще четырех человек и один грузовой автомобиль в результате подрыва на взрывчатке.



С начала текущих суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня. За текущие сутки потерь среди украинских военных нет.