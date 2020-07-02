Поправки к Конституции РФ поддержали почти 78% проголосовавших

Поправки к Конституции России поддержали 77,92% участников голосования, против высказались 21,27%. Об этом сообщает Центризбирком РФ после обработки 99,97% протоколов.



Явка на голосовании, по предварительным данным, составила 64,99%.



У ЦИК есть пять дней, чтобы подсчитать результаты голосования, и еще три дня, чтобы опубликовать их.



Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня, основной этап состоялся 1 июля.



В голосовании принимали участие жители отдельных районов Донбасса, которые получили российские паспорта, и аннексированного Крыма. МИД Украины призвал международное сообщество ввести новые санкции против России.



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Поправки в российскую Конституцию предложил президент РФ Владимир Путин. Пакет поправок включает «обнуление» президентских сроков Путина, расширение власти президента, пожизненную неприкосновенность бывших президентов, внесение в конституцию упоминания веры в Бога.



Кроме того, поправки предусматривают перераспределение полномочий между ветвями власти, приоритет российских законов над международным правом, закрепляется понятие брака как союза мужчины и женщины.