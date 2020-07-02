Кабмин предложил штрафовать за неношение масок

Правительство в скором времени передаст в Верховную Раду законопроект, который устанавливает штрафы за несоблюдение масочного режима. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.



Он отметил, что законопроект был утвержден на вчерашнем заседании Кабинета министров. Документ предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях.



Так, за не ношение масок штрафы для физических лиц будут составлять от 170 до 255 гривен. Для юрлиц, которые не соблюдают требования масочного режима, штраф будет составлять от 3,4 тысячи до 5,1 тысячи гривен.



«Надеемся, что наши народные депутаты его поддержат», — подчеркнул Степанов.