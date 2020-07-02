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«ДНР» сообщила о 28 заболевших коронавирусом и двух умерших за сутки

02 июля 2020, 10:30

«ДНР» сообщила о 28 заболевших коронавирусом и двух умерших за сутки

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявлено 28 случаев заболевания коронаврусом COVID-19. При этом два человека из числа заболевших ранее умерли — 78-летний мужчина и 41-летняя женщина.

Об этом сообщает «министерство здравоохранения ДНР».

Кроме того, за минувшие сутки был выписан 131 человек.

Уточняется, что все случаи новой коронавирусной инфекции 1 июля выявлены контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 4 медицинских работника и 2 ребенка.

За все время пандемии «ДНР» зафиксировала 1194 случая COVID-19 на подконтрольной ей территории. Из них выписаны — 507 человек, а умерли — 73. На лечении остается 614 пациентов.

На подконтрольной Украине части Донецкой области подтвержден 571 случай коронавирусной болезни. Из них 210 человек выздоровели, а 9 — скончались.

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