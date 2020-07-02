У пункта пропуска «ДНР» на границе с Россией скопились сотни машин

Большая очередь из машин выстроилась перед пунктом пропуска «Успенка» на границе с Россией на подконтрольной группировке «ДНР» территории. Об этом сообщают очевидцы в тематических чатах и группах в соцсетях.



Telegram-канал «ЧП Донецк» отмечает, что у «Успенки» находится 200-250 машин. При этом пешую очередь пройти легче, «но тоже толпа».



С 1 июля «ДНР» сняла ограничения на выезд в Россию, которые были введены весной из-за коронавируса.



Кроме того, «Миндоходов ДНР» сообщило о реконструкции пункта пропуска «Успенка», что ограничило пропускную способность. Там рекомендовали ехать на пункты пропуска «Мариновка» или «Новоазовск».



Отметим, что эти пограничные пункты пропуска некотролируются властями Украины. Существуют прецеденты, когда украинские пограничники накладывают штрафы на жителей ОРДЛО за нарушение порядка выезда.