Коронавирус у жителя Северодонецка обнаружили перед плановой госпитализацией

Коронавирус у жителя Северодонецка выявили при обследовании перед плановой госпитализацией в лечебном учреждении Киева. Об этом сообщает Луганский областной лабораторный центр.



Отмечается, что инфицированный госпитализирован в инфекционное отделение Северодонецкой городского многопрофильной больницы.



Таким образом, общее количество инфицированных жителей подконтрольной части Луганщины — 84 человека. 59 — уже выздоровели, что подтверждено лабораторно. Продолжают лечение 25 человек, из них семеро госпитализированы в лечебные учреждения.