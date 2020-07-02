СБУ: Боевики «ДНР» задержали винничанина и пытались завербовать

СБУ зафиксировала факт вербовки жителя Винницкой области представителями «МГБ ДНР». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По данным правоохранителей, винничанин был задержан боевиками во время пересечении линии соприкосновения. На оккупированной территории Донбасса мужчина посещал своих родственников.



«Пострадавшего доставили в спецтюрьму на территории временно оккупированного Донецка. Используя психологическое давление и физические пытки, злоумышленники склонили его к конфиденциальной сотрудничества. "Кураторы" требовали от мужчины собирать и передавать информацию, в том числе фотоматериалы, относительно украинских стратегических объектов», — говорится в сообщении.



Отмечается, что после возвращения на подконтрольную украинской власти территорию житель Винницы обратился в СБУ.