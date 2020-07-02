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Прокурора из Северодонецка подозревают в незаконном задержании 8 человек

02 июля 2020, 16:07

Прокурора из Северодонецка подозревают в незаконном задержании 8 человек

Прокурор Северодонецкой прокуратуры Луганской области подозревается в организации заведомо незаконного задержания восьми человек. Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, прокурор, выполняя функции процессуального руководителя в производстве по факту занятия игорным бизнесом, предоставил следователям полиции незаконное указание на задержание восьмерых человек и помещение их в изолятор временного содержания. Среди задержанных было семь женщин, одна из которых беременна.

«Поскольку за занятие игорным бизнесом предусмотрено наказание в виде штрафа, то правоохранители не имели правовых оснований для задержания и своими действиями грубо нарушили право на свободу подозреваемых лиц», — говорится в сообщении.

По этому факту прокуроры Офиса генпрокурора совместно со следователями ГБР в Краматорске еще в апреле 2020 года сообщили о подозрении в совершении незаконного задержания пяти следователям.

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