«ЛНР» может сократить комендантский час

Группировка «ЛНР» может сократить режим действия комендантского часа на подконтрольной ей территории. Об этом заявил глава формирования Леонид Пасечник.



«По сокращению было предложение: с 12 ночи до 4 утра. Я посмотрю и пообещаю проговорить с силовиками и, если мы достигнем с ними договоренности, то на следующей неделе мы примем это решение и сделаем [режим] с 12:00 [полуночи] до 4:00. Я думаю, что на следующей неделе мы это примем», — приводит его слова сепаратистский ресурс ЛИЦ.



Пасечник отметил, что вопрос о полной отмене комендантского часа «еще в проработке», так как против выступают «силовики».



На данный момент комендантский час действует с 23:00 до 4:00.