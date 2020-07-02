В Донецкой области есть места для обсервации 500 человек

В Донецкой области предусмотрены места для обсервации 500 человек. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко.



«Количество учреждений для обсерваций, как и неделю, и месяц назад это 4 учреждения. Общее количество коек для обсервации 500», — сказал он.



Педенко отметил, что сейчас на обсервации находятся 29 человек. Это те, кто не смог установить приложение «Дій вдома».



По его словам, у тех, кто был доставлен в числе первых 17 человек , получили отрицательные результаты ПЦР-тестов. Остальные — станет известно позже.