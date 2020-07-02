Телеканал «112 Украина» проверят из-за высказываний Медведчука о Путине

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проверит телеканал «112 Украина» из-за трансляции заявлений нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука о его поддержке политики президента РФ и своего кума Владимира Путина на международной арене. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



Телеканал проверят на возможное распространение призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганде и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.



Внеплановая проверка состоится после карантина.



Продемонстрированная в эфире телеканала «112 Украина» позиция Медведчука относительно статьи Путина в контексте событий в Украине обеспечивают информационную поддержку действий РФ в условиях вооруженной агрессии против Украины и угрожают созданием серьезной международной напряженности, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины.



22-24 июня в эфире «112 Украина» демонстрировался текстовый комментарий с фотографией Медведчука в качестве подводки к телепередачам LIVE и «ПРАЙМ». В эфире телеканала подводку комментировали новые эксперты, приглашенные в студию.



«Ни в одном выступлении ведущих или в словах гостей телепередач LIVE и "ПРАЙМ" в течение 22-24 июня не было подано информации и оценки в контексте актуальной на сегодня ситуации с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины», — говорится в сообщении Нацсовета.



Отмечается, что редакция телеканала не обеспечила трансляции других мнений, взглядов, опровержения, возражения или иных форм сообщений, которые объяснили или дали основания для общественной дискуссии по данному вопросу, чем ограничила аудиторию исключительно одной точкой зрения.