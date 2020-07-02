Боевики стреляли из запрещенных минометов на Донетчине

С начала суток боевики дважды обстреляли украинских военнослужащих вблизи Луганского Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Боевики стреляли из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.



«Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов», — говорится в сообщении.



Потерь в рядах Объединенных сил нет.