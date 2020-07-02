Рада соберется завтра на внеочередное заседание по кадровым вопросам

В пятницу, 3 июля, состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает «Интерфакс-Украина».



Он уточнил, что завтра состоится заседание, в рамках которого пройдет час вопросов к правительству, рассмотрение во втором чтении законопроекта об игорном бизнесе и депутатских запросов.



«.. а после этого мы объявляем внеочередное заседание, рассматриваем кадровые вопросы и идём далее», — сказал Арахамия журналистам в четверг в Киеве.



По его словам, внеочередное заседание состоится в 14:00, а подписи депутатов в поддержку его поведения будут зарегистрированы в Раде в пятницу утром.



Отвечая на уточняющий вопрос, какие именно кадровые вопросы, кроме вопроса об отставке главы Нацбанка Якова Смолия будут рассмотрены на внеочередном заседании, Арахамия сказал: «Я ещё точно не знаю, но на комитете рассматривается вопрос о главе Антимонопольного комитета».



Он подчеркнул, что речь идёт не о назначении на должности, а об удовлетворении заявлений чиновников.



По словам Арахамии, Смолий должен прийти на внеочередное заседание в пятницу.



«Согласно регламенту, он должен быть. Эта процедура длится приблизительно 45 минут- час... Ему задают вопросы — он отвечает», — рассказал глава фракции.



Он также предположил, что «Слуга народа» поддержит представление об отставке Смолия.