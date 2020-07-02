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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

02 июля 2020, 22:05

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

В течение 1 июля на подконтрольной властям территории Донецкой области выявлено 16 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число пациентов с COVID-19 достигло 571.

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области подтверждено 28 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. При этом два человека из числа заболевших ранее умерли — 78-летний мужчина и 41-летняя женщина, заявили в группировке «ДНР». С начала пандемии «ДНР» признает 1194 случая COVID-19 на подконтрольной ей территории.

«ЛНР» заявляет, что в отдельных районах Луганщины коронавирус зафиксирован у 504-х человек, у четырех из них — за минувшие сутки.

Боевые действия

Украина в ОБСЕ сообщила, что в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли 3094 украинских военных и 3353 гражданских лиц, ранения получили более 7 тысячи гражданских и почти 12 тысяч бойцов.

Политика

Украина в Трехсторонней контактной группе поднимет на следующем заседании вопрос открытия КПВВ в Донецкой области, сообщил министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.

Резников заявил, что до пандемии коронавируса РФ тратила 1,3 миллиарда долларов ежегодно на содержание бюджетных учреждений на оккупированной части Донбасса, и 3,7 миллиарда долларов — на военные нужды.

ООН призвала стороны конфликта на Донбассе принять меры по открытию всех КПВВ на линии соприкосновения.

Общество

В «ДНР» заявили, что сегодня впервые после смягчения карантинных мер около тысячи жителей подконтрольной «ДНР» территории поехали в Ростовскую область за паспортами России.

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