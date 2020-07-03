Командиру роты боевиков объявлено о подозрении в сепаратизме

Прокуратура объявила командиру роты батальона теробороны боевиков «Атаман» о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



Установлено, что в мае 2014 житель Луганской области вступил в ряды боевиков. В настоящее время возглавляет одну из рот «батальона территориальной обороны "Атаман" 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР».



По данным следствия, подозреваемый координирует диверсионно-разведывательную деятельность боевиков на участке разведения войск в районе Станицы Луганской. Также он отвечает за организацию несения службы в подразделении и дежурство на КПВВ боевиков.



Ему инкриминируют ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.



В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск.