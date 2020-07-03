В Луганской области сообщили о 85-м случае коронавируса

В Луганской области зафиксирован 85-й случай инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает областная госадминистрация.



Отмечается, что заболел житель Попасной. Он из круга контактных лиц, которые находились на самоизоляции. Сейчас пациент лечится амбулаторно.



Из 85 инфицированных на Луганщине выздоровел уже 61. На лечении остается 24 человека.

По состоянию на утро в Украине выявлено 46 763 случая COVID-19. Из них выздоровели 20 558 человек, умерли — 1 212. За минувшие сутки подтверждено 876 случаев инфицирования.



Группировка «ЛНР» подтвердила 518 случаев коронавируса на подконтрольной ей территории. Из них 452 человека уже выписаны. За время пандемии 13 человек скончались.