В ВСУ за сутки выявили 9 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 9 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Один военнослужащий госпитализирован в Хмельницкую городскую инфекционную больницу.



Еще 8 человек находятся на лечении в дома (Львовская область — 4 военнослужащих, Киевская область — 3 военнослужащих и Винницкая — 1 военнослужащий).



Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



По состоянию на 3 июля коронавирусом в ВСУ болеет 166 человек, еще 351 человек выздоровел с начала пандемии, пятеро скончались.

В Украине выявлено 876 случаев инфицирования коронавирусом за сутки.